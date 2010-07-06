Янукович пропонує посилити незалежність Нацбанку

Президент України Віктор Янукович подав у Верховну Раду законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України (НБУ)".

Документ, метою якого є посилення незалежності НБУ, оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроект передбачає створення Нацбанком загальних резервів, які використовуються на покриття його збитків. У разі недостатності коштів загальних резервів перевищення витрат Національного банку над його прибутками компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України в році, що йде за звітним.

Чистий прибуток НБУ повинен розподілятися тільки після підтвердження зовнішнім аудитором і затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту. У першу чергу 50% прибутку мають бути спрямовані в загальні резерви та інші резерви Національного банку. Відрахування в загальні резерви проводяться до тих пір, поки їх сума не буде на рівні 10% об`єму грошово-кредитних зобов`язань Національного банку. Інші 50% чистого прибутку перераховуються до Державного бюджету України у тому, що йде за звітним, році.

Після формування загальних резервів в необхідному розмірі, чистий прибуток в повному обсязі перераховується до Державного бюджету України.

"Існуючий порядок перерахування прибутку Національного банку України ускладнює здійснення оперативної монетарної політики. Таке перерахування коштів за своєю суттю є авансовим перерахуванням до Державного бюджету України прибутків, які ще не отримані, і є не чим іншим, як здійсненням Нацбанком емісії на покриття витрат Державного бюджету України з усіма негативними наслідками для економіки", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.