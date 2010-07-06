Опозиційний уряд просить МВФ звернути увагу на РУЕ

Опозиція виступає за виділення кредиту Міжнародного валютного фонду Україні тільки після того, як Верховна Рада прийме ряд рішень про неможливість використання коштів МВФ у якості розрахунків з "РосУкрЕнерго" через рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у листі опозиційного уряду директорові-розпорядникові МВФ і членам Ради директорів МВФ, який було затверджено сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

У листі зазначено, що існує прямий ризик для реалізації економічної політики у рамках "угоди стенд-бай", який виник у зв'язку з поверненням в політику і економіку компанії "РосУкрЕнерго" і нещодавнім рішенням Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма за позовом РУЕ.

"Ми вважаємо, що у поверненні "РосУкрЕнерго" в Україну зацікавлені Дмитро ФІРТАШ, його довірене лице і один з "хрещених батьків" РУЕ - міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО. Цьому прямо сприяють Сергій ЛЬОВОЧКІН - голова Адміністрації Президента і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - голова Служби безпеки України. Враховуючи існуючу в державі субординацію, такі їх дії не можуть відбуватися без згоди і підтримки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказано у листі.

Як зазначає опозиційний уряд, є усі підстави вважати, що левова частка коштів нового кредиту МВФ, у разі його надання, може бути розікрадена і використана не за призначенням, а для розрахунків з "РосУкрЕнерго" і компенсації, як мінімум, 5,4 млрд. доларів власникам "РосУкрЕнерго".