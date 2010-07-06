Янукович пропонує встановити кваліфікаційні вимоги в НБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує встановити кваліфікаційні вимоги до членів Ради і правління Національного банку України.

Про це сказано в поданому у Верховну Раду і оприлюдненому на сайті парламенту законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України".

Згідно із законопроектом, член Ради Національного банку України має бути громадянином України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, науковий ступінь у галузі економіки, фінансів або права. Член Ради НБУ також повинен мати не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади, у міжнародних фінансових організаціях, у банках або наукової роботи з фінансової, економічної або правової тематики і мати бездоганну ділову репутацію.

При цьому членові Ради НБУ заборонено мати представницький мандат, бути керівником політичної партії або членом її керівних органів, бути керівником або входити до складу керівного органу юридичної особи, яка має на меті отримання прибутку, і установ, які надають фінансові послуги, бути прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості акцій банку.

Законопроект пропонує розширити перелік підстав для припинення повноважень члена Ради Нацбанку такими підставами, як: визнання його судом недієздатним; відсутність без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку України поспіль; невиконання обов`язків упродовж більше чотирьох місяців поспіль.

Президент також пропонує встановити кваліфікаційні вимоги до голови Нацбанку, які в основному є аналогічними до тих, які визначені для членів Ради НБУ. Виключенням є наявність повної вищої освіти і наукового ступеня виключно у галузі економіки або фінансів.

У законопроекті пропонують збільшити термін повноважень голови НБУ з 5 до 7 років, щоб уникнути збігу з терміном повноважень Верховної Ради України і Президента України.

Також пропонують встановити кваліфікаційні вимоги до членів правління Національного банку України, які є аналогічними до тих, що визначені для членів Ради Національного банку України.

У документі прописано норму, згідно з якою заступником голови Національного банку України не може бути людина, яка є прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості акцій банку.