Долар подешевшав, але не суттєво

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9055/7,9170, до 12:00 звузився спред 7,9060/7,9120. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9055/7,9105 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9050/7,9100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2542/46, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2543/44. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,1224 (- 0,0026).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2480/1,2605. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9505/9,9660, до 12:00 ціни склали 9,9505/9,9640. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 9,9395/9,9520.