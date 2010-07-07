Міжбанк: котирування склали 7,9065/7,9110 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9065/7,9110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2541/0,2543, котирування по євро-гривні пішли вниз – 9,9410/9,9525. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2576/1,2578 (вівторок – 1,2583/1,2585).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня – 7,9050/7,9100.