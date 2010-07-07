Україну очікує друга хвиля кризи?

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд вибудовуватиме свою економічну політику з урахуванням прогнозів міжнародних експертів про можливість другої хвилі світової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Міжнародні фінансові ринки за останні місяці, на жаль, не демонструють бажаної стабільності. Все це дало підстави провідним економістам світу вести мову про можливість другої хвилі кризи. В такій ситуації наш уряд не мав права ховати голови в пісок, як страус, як це робили деякі діячі, котрі з екранів телевізорів запевняли, що криза Україну не зачепить, і що влада зачинить перед кризою двері», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, українська економіка не витримає нового удару кризи. «Тому наш обов’язок робити можливе і неможливе, щоб запобігти та мінімізувати вплив можливої другої хвилі світової фінансової кризи. Наш уряд не збирається закривати очі на очевидні ризики. Ми зобов’язані підготувати країну, створити необхідні резерви, сконцентрувати фінансові ресурси», - зазначив він.