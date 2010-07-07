Тігіпко: Кредити МВФ підуть на збільшення валютних резервів

Кошти кредитів, які Україна планує залучити від Міжнародного валютного фонду (МВФ), направлятимуть переважно на збільшення валютних резервів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що наразі не визначено обсяг коштів кредитів, який може бути направлено також на скорочення дефіциту державного бюджету.

Водночас, за словами віце-прем`єра, залучення кредитів МВФ дозволить залцчити фінансову підтримку з боку інших міжнародних фінансових установ. Зокрема, він повідомив, що уряд підписав з Євросоюзом меморандум про виділення на реалізацію двох програм близько 610 млн. євро, а також меморандуму зі Світовим банком на залучення близько 800 млн. дол.

С.ТІГІПКО зазначив, що вказані кошти планується направити виключно на потреби покриття дефіциту бюджету.

Також віце-прем`єр нагадав, що програма співпраці з МВФ передбачає виділення Україні кредитів на загальну суму 14,9 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.