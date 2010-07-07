Базова інфляція в Україні в червні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2010 року проти травня 2010 року становила 0,1%, за січень-червень ц.р. – 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в червні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,9%, за січень-червень 2009 року – 10,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція в червні 2010 р. по відношенню до травня становила 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,3%, до травня 2009 року – 6,9%, в січні-червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 9,8%.