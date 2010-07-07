Економіст: пропозиція валюти в червні знову переважала над попитом

Червень 2010 року став ще одним місяцем переважання пропозиції іноземної валюти над попитом на неї.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, готівковий валютний ринок залишався збалансованим завдяки стабільності обмінного курсу гривня-долар. При цьому український уряд залучив у червні кредит на 2 млрд. доларів, нагадав економіст. Саме це пояснює, підкреслив він, чому резерви Нацбанку виросли за підсумками місяця набагато більше, у порівнянні із сальдо його інтервенцій на валютному ринку.

О.БЛІНОВ відзначив, що на відміну від попередніх місяців, чинник обмінного курсу був нейтральним для резервів НБУ, оскільки курс гривня-долар не зазнав істотних змін за підсумками червня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з остаточними даними, міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в червні ц.р. виросли на 10,55% – до 29,523 млрд. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (покупка і продаж в доларовому еквіваленті) складав 12,972 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України). Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) склали 864,6 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (покупка і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) складав – 3,136 млрд. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення – 1,512 млрд. дол., проданої населенню, – 1,624 млрд. дол.