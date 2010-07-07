Держбюджет виконано з дефіцитом 15,196 млрд. грн.

За січень-травень 2010 року державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 15,196 млрд. грн., зокрема загальний фонд виконано з дефіцитом 15,626 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи державного бюджету за вказаний період становили 93,836 млрд. грн., зокрема загального фонду – 74,786 млрд. грн. При цьому податкові надходження до держбюджету становили 67,611 млрд. грн., неподаткові, – 22,423 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про ступінь виконання прибуткової частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету за січень-травень ц.р. становили 109,875 млрд. грн., у т.ч. загального фонду – 90,591 млрд. грн. (95,8% від плану звітного періоду).

У січні-травні 2010 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 9,931 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу було на рівні 7,850 млрд. грн., зовнішнього боргу – 2,081 млрд. грн., у т.ч. за загальним фондом – 1,3 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 26,941 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 26,820 млрд. грн., у т.ч. за загальним фондом – 22,708 млрд. грн. (на рекапіталізацію «Укрексімбанку» – 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 121,3 млн. грн.

Від приватизації державного майна в січні-травні 2010 року до держбюджету надійшло 177 млн. грн.

За січень-травень ц.р. зведений бюджет виконано з дефіцитом у сумі 11,505 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 120,450 млрд. грн., касові витрати – 132,801 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», доходи заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановано на рівні 324 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 244,487 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету заплановано в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема за загальним фондом – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду прямують загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети становлять Зведений бюджет України.