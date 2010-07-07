Експерт: услід за Fitch рейтинги України підвищать інші агентства

У короткостроковій перспективі рейтинги України, услід за Fitch Ratings, повинні підвищити й інші рейтингові агентства.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він підкреслив, що позитивний результат переговорів з Міжнародним валютним фондом привів до підвищення суверенного рейтингу України агентством Fitch Ratings. Аналітик вважає цю новину позитивною для українського сегменту єврооблігацій і чекає зростання цін уздовж всієї кривої.

На думку С.Фурси, підвищення рейтингу також сприятиме успішності розміщення нового випуску суверенних єврооблігацій. Аналітик рекомендує купувати корпоративні випуски на довгому кінці кривої, зокрема, МХП-15, Метінвест-15 і ДТЕК-15.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило суверенні довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B". Прогноз за довгостроковими РДЕ – "Стабільний".

Одночасно агентство підтвердило короткостроковий РДЕ України в іноземній валюті на рівні "B" і підвищило рейтинг країнової “стелі” з рівня "B-" до "B".