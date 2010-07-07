НБУ: 9 банків затримують клієнтські платежі
16:11, 07 липня 2010Фінанси
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Повідомив Пасічник
В Україні клієнтські платежі на сьогодні затримують дев`ять банків, їх загальна сума складає близько 1,7 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Василь ПАСІЧНИК.
"Платежі затримують лише банки з тимчасовою адміністрацією", - уточнив він.
За словами В. ПАСІЧНИКА, на сьогодні проблемні активи складають 14% від загального обсягу.
Крім того, заступник голови повідомив, що для створення санаційного банку, за оцінками НБУ, необхідно близько 10 млрд. грн. При цьому він не виключив участі міжнародних фінансових організацій у його створенні.
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