Fitch підвищило національний рейтинг України

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня "AA -(ukr)" до "AA(ukr)". Прогноз по рейтингу - стабільний.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підвищення національного довгострокового рейтингу України йде за підвищенням учора агентством довгострокових рейтингів дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті за міжнародною шкалою з рівня "B-" до "B". Прогноз по довгострокових РДЕ - стабільний.