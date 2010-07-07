НБУ знижує облікову ставку з 9,5 до 8,5%

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 9,5 до 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції.

«Ми прийняли рішення знизити облікову ставку до 8,5%», - сказав він.

При цьому в прес-службі НБУ не змогли підтвердити зміну облікової ставки, посилаючись на те, що офіційного документа вони не бачили.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 8 червня ц.р. знизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%. Раніше, 12 серпня 2009 року НБУ знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.