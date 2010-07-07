До закриття міжбанку євро виріс до 9,95/9,96 грн.

Сьогодні на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9065/7,9110, до 12:00 ціни знизилися 7,9040/7,9070. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9050/7,9085 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом - 7,9084.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2541/43, до 12:00 ціни знизилися 0,2540/41. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,0950 (- 0,0274).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2555/1,2630. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9410/9,9525, до 12:00 ціни пішли вниз 9,9300/9,9395. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли 9,9575/9,9675.