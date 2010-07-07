Україна почала road show своїх єврооблігацій

Україна почала road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Учора в Мюнхені ми почали роуд-шоу своїх єврооблігацій", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому додав, що воно буде проведено ще в декількох фінансових центрах, таких як Бостон, Лондон, Лос-Анджелес і так далі

За словами міністра, уряд планує таким чином залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.

Ф. ЯРОШЕНКО зазначив, що road show продовжиться 10 днів.

Крім того, міністр офіційно підтвердив факт залучення коштів урядом від російського ВТБ на короткостроковій основі під 6,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, у кінці червня Ф. ЯРОШЕНКО повідомив, що ведеться підготовка роуд-шоу єврооблігацій України.

У середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

*** Road show (роуд-шоу) - захід, під час якого представникам цільової аудиторії (споживачам, діловим партнерам, користувачам послуг) наочно демонструють просувний об'єкт комерції (товар або послуга) і результати його використання.