Ротару та Повалій задекларували найбільші доходи

Серед артистів одні з найбільших платежів до бюджету за підсумками 2009 р. перерахували народні артистки України Софія РОТАРУ та Таїсія ПОВАЛІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Степан ДУСЯК сьогодні під час брифінгу.

За його словами, серед українських артистів 1814 реєструвалися як підприємці, з них 1256 - це "спрощенці". "Серед них і дуже відомі артисти, які збирають на концерти великі зали і які роблять тури по Україні, - вони у нас просто "спрощенці", - зауважив С. ДУСЯК.

"(С. РОТАРУ та Т. ПОВАЛИЙ - УНІАН) Це ті артисти, які декларують великі прибутки на противагу тим, хто живе на 200 тис., 300 тис. грн.", - сказав директор департаменту ДПАУ.