Податковий кодекс відклали до осені

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Податковий кодекс приймуть не раніше осені, але Державний бюджет на 2011 рік розроблятимуть на новій законодавчій базі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні він мав дискусію щодо гострих питань цього документу з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

"Але це не означає, що ми зводитимемо цю роботу до з`ясування стосунків. Дехто вважає, що зниження податків, яке ми пропонуємо з ПДВ, податку на прибуток, вже сталися, а усе інше можна відрегулювати, як кому хочеться. Уже створені лобістські групи - ми їх знаємо - які умовляють депутатів, що приймати, а що ні", - сказав Президент і зазначив: "Ми не робитимемо кодекс ні під одну лобістську групу".

"Кодекс буде зроблений під країну. І в деяких напрямах, безумовно, він не буде популярний, але це - закон, який наближатиме нас до європейських стандартів, стандартів прозорості, до яких ми так з вами прагнемо", - підкреслив глава держави.

В. ЯНУКОВИЧ звернувся з проханням до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про прийняття вже цього тижня рішення, яке працювало б на продовження громадських обговорень Податкового кодексу і підготовки до ухвалення відповідного законопроекту.

"Ми добре розуміємо, що зможемо це зробити тільки восени. І вже на основі цього Податкового кодексу і Бюджетного кодексу ми формуватимемо новий бюджет 2011 року. Безумовно, ми цю роботу повинні завершити разом з прийняттям бюджету до кінця цього року", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО погодився з такою позицією Президента, назвавши її "абсолютно розумною". За його переконанням, це дозволить прийняти якісний Податковий кодекс.

С. ТІГІПКО також зауважив, що для реалізації цього документу ще буде необхідно прийняти близько 50 законодавчих актів.