МВФ підвищив прогноз темпів росту економік світу

Міжнародний валютний фонд /МВФ/ підвищив прогноз темпів економічного зростання в світі, зокрема, в країнах СНД. Темпи економічного росту в регіоні як в 2010, так і в 2011 роках складуть 4,3%. Це на 0,3 і 0,7 відсоткових пункта вище за квітневі показники.

Зростання світової економіки, згідно з оцінками МВФ, в 2010 р складе 4,6%, що на 0,4 відсоткових пункта вище порівняно з весняними очікуваннями. Прогноз на 2011 р залишився незмінним і дорівнює 4,3%.

"Локомотивами розвитку" виступають Китай і Індія: їх економічне зростання найближчим часом складатиме близько 9-10 відс. У країн з розвиненою економікою темп зростання в 2010 р підвищується до 2,6 відс / порівняно з квітневим показником 2,3 відс/, а в 2011 р залишається на рівні 2,4 відс.

Найкращі перспективи у США, чия економіка в нинішньому році виросте на 3,3 пвідс, а в наступному - на 2,9 відс. В обох випадках корегування, зроблене МВФ, дорівнює приблизно 0,25 відс.

Економіка країн зони євро, за оцінками МВФ, в 2010 р зросте тільки на 1 відс, а в 2011 р - на 1,3 відс. Причому, якщо перший показник за минулі з квітня місяці не змінився, то другий знизився на 0,2 відсоткових пункта.

Незважаючи на деяке поліпшення прогнозів, автори доповіді відзначають, що "в умовах відновлення фінансової нестабільності ризики погіршення ситуації різко зросли". Вони звертають увагу на необхідність реалізації "політики з відновлення довіри і стабільності". Особливо це стосується, на їх думку, країн зони євро. Згідно з рекомендаціями, розвиненим країнам слід зайнятися "бюджетною консолідацією, що викликає довіру", а державам з економікою, що розвивається, - зробити кроки, які "сприятимуть перебалансуванню світового попиту". Зокрема, йдеться про структурні реформи, передає ПРАЙМ-ТАСС.