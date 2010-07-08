Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився в порівнянні з 7 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора й сьогодні становить 9,87/10,03 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,65-9,96 грн./євро, з продажу – в межах 9,96-10,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 7 липня без змін і сьогодні становить 0,2452/0,2551 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2530-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні становить 9,87 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,01 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,65-9,96 грн./євро, з продажу – в межах 9,96-10,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 7 липня і сьогодні становить 0,2453/0,2552 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2539-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,65/9,96 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,70/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 9,85/10,10 грн., рубль – 0,2490/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 8 липня, становить: гривні до долара США – 7,9072, до євро – 9,936978, до російського рубля – 0,25431.