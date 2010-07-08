Томенко: восени у ВР з’явитися новий проект Податкового кодексу

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що восени на розгляд парламенту має бути поданий новий та професійний проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами М.ТОМЕНКА, позитивним фактом є те, що опозиція і суспільство спільними зусиллями «де-факто» відправили на доопрацювання Податковий кодекс.

«Я вважаю, що це поразка влади й успіх суспільства», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що оскільки коаліція ухвалила рішення про винесення на венародне обговорення проекту Податкового кодексу, то це фактично означає, що цей проект повернутий уряду. «І я переконаний, що восени у Верховній Раді має з’явитися новий варіант Податкового кодексу», - сказав він.