ВР не підтримала проведення секвестру бюджету

Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про внесення змін до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували лише 213 (при необхідних 226 - УНІАН) з 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за даний законопроект фракції НУ-НС та БЮТ, а також «за» проголосував лише один народний депутат з фракції КПУ.

Під час обговорення законопроекту народний депутат України Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) наголосив, що даним законопроектом передбачено проведення секвестру бюджету на 2010 рік. За його словами, якщо нинішній уряд не може виконати ті завдання, які передбачені в бюджеті, то він повинен піти у відставку.

О.ЛЯШКО наголосив, що в законопроекті передбачено скорочення витрат з фінансування ряду соціальних статей, у той час коли не скорочено фінансування, зокрема, Адміністрації Президента та уряду України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що даним законопроектом пропонується зменшити дефіцит державного бюджету на 3,65 млрд. грн., тобто до 4,99% ВВП.

Крім того, за результатами виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року пропонується зменшити доходи бюджету на 13,4 млрд. грн.

У пояснювальній записці, яка підготовлена урядом України (даний законопроект є урядовим – УНІАН) зазначається, що у першому півріччі 2010 року, не зважаючи на пожвавлення економічної активності, все-таки відіграла роль негативна макроекономічна динаміка початку року.

У пояснювальній записці йдуть посилання на те, що уряди ряду країн скоротили виплати пенсій, знизили рівень заробітних плат. У записці зазначено: «З метою виконання домовленостей між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо економічної програми, підтримку якій буде надано в рамках угоди «стенд-бай» на загальну суму 14,9 млрд. доларів, необхідно внести зміни до державного бюджету в частині зменшення його дефіциту».

В законопроекті пропонувалося зменшити надходження ПДВ на 10 млрд. гривень, у тому числі ПДВ із увезених в Україну товарів – 5,7 млрд. грн. Крім того, пропонувалося зменшити надходження від приватизації державного майна на 3,65 млрд. грн. При цьому зазначається, що за 5 місяців ці надходження склали лише 177 млн. грн., або 1,8% річної суми. Крім того, пропонувалося скоротити видатки державного бюджету майже на 18,35 млрд. грн. У тому числі 3 млрд. грн. – трансферти на покриття дефіциту пенсійного фонду, 2 млрд. грн. – видатки спеціального фонду Міністерства оборони, 8,75 млрд. грн. – видатки за рахунок Стабілізаційного фонду.