НБУ: причиною зниження облікової ставки стало покращення показників

Певне поліпшення макроекономічної ситуації, а також динаміки макроекономічних і монетарних показників стало причиною зниження облікової ставки.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, учора Нацбанк прийняв рішення з 8 липня 2010 року понизити облікову ставку з 9,5% до 8,5% річних. Це рішення закріплене постановою Нацбанку №320 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

У документі, зокрема, як чинники зниження вказують зростання реального ВВП в першому кварталі 2010 року на 4,9%, зростання індексу промислової продукції в січні-травні на 12,6%.

Крім того, у травні (третій місяць поспіль) спостерігався профіцит звідного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за п'ять місяців поточного року склав 1,6 млрд. дол.

У червні (третій місяць поспіль) була зафіксована дефляція споживчих цін.

Регулювальник зазначає, що, починаючи з другої половини лютого 2010 року, на міжбанківському ринку спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти, що сприяло зміцненню гривні і дало можливість Нацбанку відновити операції з купівлі іноземної валюти. Курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку упродовж січня-червня 2010 року зміцнився на 1,09% - до 7,9053 грн./дол.

НБУ вказує на стійку тенденцію до відновлення ресурсної бази банків. При цьому відзначають, що левова частка приросту коштів населення і увесь об'єм приросту коштів юридичних осіб доводяться на депозити в національній валюті, що свідчить про підвищення довіри до гривни, а також про зменшення інфляційних і девальваційних очікувань.

"Стабільне відновлення ресурсної бази банків і достатній рівень ліквідності на тлі зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів в національній валюті", - сказано у повідомленні.

Як недолік Нацбанк вказує на те, що позитивні тенденції поки що не активізували процеси кредитування, оскільки фінансовий стан значної кількості підприємств - потенційних позичальників після кризи все ще залишається важким, а вартість кредитних ресурсів (навіть в умовах тенденції до її зниження) - досить високою.

"Враховуючи вищезгадане, з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки. Правління Національного банку України ухвалює встановити з 8 липня 2010 року облікову ставку у розмірі 8,5% річних", - сказано в постанові НБУ.