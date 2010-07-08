Верховна Рада визначила особливості держзакупівель для Євро-2012

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" і "Про організацію і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 255 з 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Змінами передбачено, що закупівля товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з забезпечення здійснення заходів щодо підготовки і проведення в Україні Євро- 2012, може здійснюватися за процедурою закупівлі у одного учасника без узгодження з уповноваженим органом у сфері закупівель, відповідно до чого замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

Процедуру закупівлі у одного учасника замовник застосовує після узгодження зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з забезпечення здійснення заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Певні документи, які необхідно подати для застосування процедури закупівлі у одного учасника, замовник подає в спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.

Законом передбачено, що замовник інформує уповноважений орган у сфері закупівель про проведення процедури закупівлі у одного учасника упродовж 5 робочих днів.

Інформація про результати проведення процедури закупівлі безкоштовно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель упродовж семи днів з дня укладення договору про закупівлю.