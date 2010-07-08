ВР таки прийняла закон про секвестр бюджету-2010

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законів України "Про державний бюджет України на 2010 рік" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 256 з 414 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. До парламенту прийшов перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, який закликав парламент підтримати цей законопроект.

Перед цим парламент не підтримав цей законопроект у першому читанні, оскільки фракція КПУ не проголосувала за нього. При цьому перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що "усі пропозиції фракції КПУ були враховані урядом України", тому закон ухвалено.

Водночас на засіданні парламенту не було озвучено, що ж все-таки запропонувала фракція КПУ і які пропозиції враховані.

Законопроект був ухвалений відразу як закон без жодного обговорення.