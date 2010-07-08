Міжбанк: котирування склали 7,9045-7,9090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9040/7,9080, до 12:00 звузився спред 7,9065/7,9080. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9045/7,9090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом - 7,9072.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2551/53, до 12:00 ціни піднялися 0,2554/55. До закриття ціни досягли рівня 0,2555/56. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9300 (- 0,1650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2620/1,2685. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9920/9,9995, до 12:00 ціни пішли вверх 10,0025/10,0105. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 9,9955/10,0070.