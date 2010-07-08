Експерт: кредит МВФ доцільний у разі проведення форм

Залучення нового кредиту Міжнародного валютного фонду є доцільним у разі готовності української влади проводити передбачені домовленостями з МВФ реформи.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

"Я вважаю, що гроші Міжнародного валютного фонду Україні на сьогодні потрібні, якщо ми дійсно хочемо проводити якісь реформи і, відповідно, мати можливість підтримати економіку до того часу, поки не запрацюють коротко- і середньострокові рішення", - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що цінність кредиту МВФ не стільки в можливості залучення додатково фінансового ресурсу, скільки в тому, що при отриманні такого кредиту на українську владу будуть покладені зобов'язання з проведення реформ.

"Другий момент полягає в тому, що це не просто гроші, але це у тому числі і конкретні умови, конкретні політичні вимоги, вимоги в частині економічної політики. Жоден з кредитів, які ми отримували або від Росії, або від інших структур, як правило, не містить відповідних обумовлень. І якщо це так, то краще брати гроші, за якими стоять вимоги, щось формувати, ніж брати гроші, які підтримуватимуть статус", - сказав І. БУРАКОВСЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні виключно від України залежить, дозволить кредит МВФ прискорити вихід країни з кризи чи зажене її ще глибше до боргової ями.

"Що стосується негативних і позитивних наслідків, то тут усе залежить від України. Якщо ми беремо ці гроші і проводимо відповідні зміни, тоді зрозуміло, що наслідки у нас абсолютно позитивні. Якщо ми не можемо цього зробити і не отримуємо тих змін і тих результатів, на які чекали, то зрозуміло, що росте державний борг держави без відповідних змін і ми знову маємо проблеми, у тому числі з обслуговуванням зовнішнього боргу, і проблеми в державних фінансах" - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.