ВР планує внести зміни в закони про Нацбанк

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються діяльності Національного банку України".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 249 з 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект містить статтю "Про призначення на посаду і звільнення з посади голови Національного банку" , яка в законі про НБУ викладена в новій редакції.

Передбачено, що голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за представленням Президента України строком на сім років. Одна і та ж особа не може бути головою Національного банку більше двох термінів поспіль.

Головою Нацбанку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки або фінансів або науковий ступінь в галузі економіки або фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади і державних органах, що забезпечують проведення і реалізацію державної фінансової, економічної або правової політики чи на керівних посадах в міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах в банку, або наукової роботи з фінансової, економічної або правової тематики і має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку.

Не може бути головою Національного банку особа , якщо вона має представницький мандат або займає або обіймала посаду керівника органу державної влади і іншого державного органу (якщо не пройшов один рік з дня її звільнення з такої посади), або є керівником політичної партії або членом керівних органів партії, або є керівником або входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку) чи є прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) юридичної особи. На час перебування на посаді голова Національного банку припиняє членство в політичній партії.

Передбачено, що у разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, одна кандидатура може вноситися не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою за представленням Президента України в таких випадках: закінчення терміну повноважень; у зв'язку із заявою про відставку, поданою письмово і прийнятою Президентом України; набирання законної сили обвинувачувального вироку суду; на підставі рішення суду про визнання особи недієздатниою; припинення громадянства або виїзд за межі України на постійне місце проживання; втрата бездоганної ділової репутації; виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду голови Нацбанку; смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, упродовж більше чотирьох місяців підряд; виникнення обставин, які унеможливлюють бути головою Національного банку.

Також у новій редакції викладена стаття "Прибутки і витрати" .

Передбачено, що отримання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Нацбанк визначає прибуток до розприділення шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих прибутків. Національний банк направляє нереалізовані прибутки в резерв переоцінки.

НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту в такому порядку:

50% прибутку до розподілу скеровує в загальні резерви і інші резерви Нацбанку. Відрахування в загальні резерви проводяться, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10-процентному об'єму грошово-кредитних зобов'язань Національного банку. 50% прибутку до розподілу перераховується до державного бюджету України на рік, що йде за звітним.

Передбачено, що НБУ розробляє Основні принципи грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях і подає щорічно до 15 вересня у Верховну Раду для інформування. Крім того, Нацбанк визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, яка має досвід в проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку.

Також в новій редакції викладена стаття "Склад і формування Ради Національного банку".

У законопроекті визначено, що не допускається втручання органів державної влади і інших державних органів або їх посадових і службових осіб, будь-яких юридичних або фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, правління Національного банку або службовців Національного банку.

Нацбанк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті як прямо, так і опосередковано через державну установу іншій юридичній особі, яка перебуває в державній власності, на фінансування витрат Державного бюджету України.

Також Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, яка знаходиться в державній власності.