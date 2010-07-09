Нацбанк скоротив пропозицію депозитних сертифікатів

Національний банк України скоротив пропозицію депозитних сертифікатів з метою запобігання припливу спекулятивного капіталу.

Про це УНІАН повідомили в Нацбанку.

Регулятор відзначає, що при ухваленні рішення щодо розміщення депозитних сертифікатів Національний банк враховує зокрема й рівень процентних ставок центральних банків інших країн.

“Утримання ставок щодо операцій з мобілізації коштів на рівні значного вищому, ніж встановлюють інші центральні банки (Російської Федерації, єврозони тощо), за відносної стабілізації економічної ситуації, а отже, і зниження ризику інвестування в Україну, може призвести до припливу спекулятивного капіталу. Вказані потоки капіталу прямують лише на отримання прибутку і не мають продуктивних цілей для розвитку економіки”, - пояснили в Нацбанку.

НБУ відзначає, що він не є інститутом, який надає можливість окремим банкам одержувати прибуток від розміщення надмірних коштів. “Банки, проводячи політику із залучення коштів, повинні мати чітке уявлення про спрямування цих коштів в активні операції, а не сподіватися на перенаправлення вільних коштів у депозитні сертифікати Національного банку з метою отримання прибутку”, - відзначає регулятор.

У Нацбанку також наголосили, що ухваленню рішення про скорочення пропозицій депозитних сертифікатів Національного банку передувало рішення про формування банками всього обсягу обов`язкових резервів на окремому рахунку в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, до початку літа НБУ щодня котирував депозитні сертифікати на найкоротші терміни (декілька днів, один-два тижні) і додавав більш довгострокові котирування (один, два, три місяці). При цьому процентні ставки розміщення були адекватними і ринковими (1 місяць - 7%, 2 місяці - 8%, 3 місяці - 9%).

Починаючи з 4 червня 2010 року НБУ відмовився від розміщення привабливих для банків депозитних сертифікатів з тривалішими термінами погашення, запропонувавши лише терміни від 2 до 14 днів за ставками від 0,3% до 3% річних.

З 24 червня Нацбанк став пропонувати «довгі» сертифікати на обмежену суму на умовах тендеру.

Обсяг операцій Нацбанку з мобілізації коштів у червні ц.р. становив 16 млрд. грн., з початку року – 115 млрд. грн.