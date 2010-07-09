ВР внесла зміни до законів про розподіл продукції

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 244 із 419 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесені зміни до Закону «Про угоди про розподіл продукції». Ними передбачено, що держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов`язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.

Передбачено, що сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету міністрів України.

Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності або комунальної власності.

У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до законодавства.

Також передбачено, що у разі, якщо інвестор, який має ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету міністрів також може бути укладена без проведення конкурсу.

Змінами передбачено, що якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.

Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора -оператора угоди для представництва їхніх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.

Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати усі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.

Взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України.

Крім того, змінами передбачено, що проекти угод про розподіл продукції підлягають обов’язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.

Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток доходи інвестора, отримані від продажу (відчуження) продукції, отриманої інвестором у власність, від безоплатного користування майном та інформацією, що є власністю держави.

При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються.

Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.

Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без митного оформлення (декларування), сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).

При вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна і матеріальних цінностей, крім майна і матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов`язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов`язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв`язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов`язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України або ввезені раніше на митну територію України для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Також законом внесені зміни до Митного кодексу України. Ними передбачено, що межі митної території України є митним кордоном України.

Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України.