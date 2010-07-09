МВФ чекає помірного послаблення курсу долара

Міжнародний валютний фонд (МВФ) чекає, що курс долара помірно знижуватиметься впродовж 5 років. Таку думку висловив заступник директора аналітичного відділу організації Девід Робінсон, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

"Що стосується часового проміжку в 5 років, грунтуючись на поточних показниках, ми можемо чекати деякого послаблення долара", - зазначив Д.Робінсон, додавши при цьому, що неможливо точно передбачити конкретні цифри, оскільки в таких прогнозах велика вірогідність помилки. Проте, за оцінками економіста, курс долара, швидше за все, знизиться помірно.

При цьому Д.Робінсон звернув увагу на те, що в останні місяці долар до євро "цінувався достатньо високо", проте набагато помірніше до валютного "кошика". За словами економіста МВФ, попри те, що зростання долара не дало підтримки відновленню загальносвітової економіки, воно і не зашкодило.

Крім того, ще один представник МВФ - Чарльз Крамер, який очолює Північно-Американский дивізіон МВФ, висловив оптимістичну думку, згідно з якою ризик другої хвилі рецесії в США не очікується, передає Reuters.

На початку січня 2010 р. голова МВФ Домінік Стросс-Кан попередив про можливість другої хвилі рецесії, зазначивши, що відновлення світової економіки залишається вкрай нестійким. На думку голови МВФ, підвищений ризик для світової економіки несуть дешеві гроші, які заполонили ринки, що розвиваються, і це загрожує утворенням нових "пузирів" на ринках активів. Голова МВФ вказав також на те, що головною проблемою урядів і центробанків є адекватний вихід з режиму надзвичайної підтримки фінансово-економічної системи. "Якщо ми припинимо ці заходи дуже рано, виникне загроза повторній рецесії", - попередив тоді Д.Стросс-Кан.