НБУ знизив ставки рефінансування

Національний банк України на п`ятницю, 9 липня, знизив ставки рефінансування стосовно забезпечених урядовими паперами кредитів овернайт з 10,5% до 9,5% річних.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, ставку за незабезпеченими кредитами овернайт знижено з 12,5% до 11,5% річних.

Нагадаємо, Нацбанк впродовж цього року вже втретє знижує ставки за кредитами рефінансування овернайт. Попередню зміну вказаних ставок регулятор провів 11 травня і 8 червня ц.р. Тоді ставки за забезпеченими кредитами овернайт знижувалися в такому порядку: з 12,5% до 11,5% і 10,5% річних, за незабезпеченими – з 13,5% до 13,25% і 12,5% річних.

З 8 липня ц.р. Нацбанк знизив облікову ставку з 9,5% до 8,5%.