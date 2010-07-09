Міжбанк: котирування 7,9025/7,9095 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9025/7,9095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2565/0,2568, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,0355/10,0460. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,2697/1,2699 (четвер – 1,2643/1,2645).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9072 грн./дол.