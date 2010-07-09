Міжбанк: котирування 7,9015/7,9065 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9025/7,9095, на 12:00 ціни знизилися 7,9015/7,9065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2565/68, на 12:00 звузився спред 0,2565/67. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 30,7500 (-0,1800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2697/99, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0355/10,0460, на 12:00 ціни пішли вниз 10,0175/10,0300.