Власний капітал українських банків скоротився

Власний капітал українських банків в червні 2010 року скоротився на 1,3% і на 1 липня ц.р. склав 130,6 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102% від власного капіталу банківських установ.

Станом на 1 липня активи банків склали 889,2 млрд. грн., загальні активи – 1 трлн. 019,5 млрд. грн. Велику частину загальних активів складають кредитні операції – 70,3%.

Зобов`язання банків станом на вказану дату складали 758,6 млрд. грн., зокрема кошти фізичних осіб – 238,9 млрд. грн., суб`єктів господарювання – 122,2 млрд. грн.

Станом на 1 липня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. В стані ліквідації знаходяться 18 банків.