Внесено зміни у законодавство про НБУ

Верховна Рада України внесла зміни до діючого законодавства щодо діяльності Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку» проголосували 256 народних депутатів з 430 зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років. Одна й та сама особа не може бути головою Національного банку більше, ніж два строки підряд.

Головою Нацбанку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.

Особа не може бути головою Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів партії, або є керівником чи входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) юридичної особи. На час перебування на посаді голова Національного банку зупиняє членство у політичній партії.

Передбачено, що у разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, одна кандидатура може вноситись не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України у таких випадках: закінчення строку повноважень; у зв`язку із заявою про відставку, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною; припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання; втрати бездоганної ділової репутації; виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду голови Нацбанку; смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов`язків, у тому числі за станом здоров`я, протягом більш як чотири місяці підряд; виникнення обставин, що виключають можливість особи бути головою Національного банку.

Також у новій редакції викладено статтю “Доходи та витрати” .

Передбачено, що одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Нацбанк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний банк направляє нереалізовані доходи до резерву переоцінки.

НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту у такому порядку:

50% прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших резервів Нацбанку. Відрахування до загальних резервів проводяться, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10% обсягу грошово-кредитних зобов`язань Національного банку. 50% прибутку до розподілу перераховується до державного бюджету України наступного за звітним року.

Передбачено, що НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради для інформування. Крім того, Нацбанк визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку.

Головою Ради Національного банку не може бути обрано голову Національного банку.

Визначено, що не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їхніх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, правління Національного банку чи службовців Національного банку.

Нацбанк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, що перебуває у державній власності, на фінансування витрат державного бюджету України.

Також Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, що перебуває у державній власності.