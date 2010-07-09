Євросоюз готовий дати Україні 610 млн. євро

Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що Європейський Союз готовий надати Україні технічну і макрофінансову допомогу у розмірі 610 млн. євро за умови відновлення співпраці держави з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Києві.

"Надзвичайно важливим для надання допомоги з боку Європейського Союзу Україні є досягнення домовленості між українською стороною і ЄС щодо нової угоди про резервне кредитування, зокрема в контексті домовленостей з МВФ", - заявив президент Європейської Ради.

Водночас, він позитивно відзначив, що така домовленість між Україною і МВФ вже є, і "прокладе шлях до надання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу у розмірі 610 млн. євро".