До закриття міжбанку євро відкотився до 10,00 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9025/7,9095, до 12:00 ціни знизилися 7,9015/7,9065. До закриття торгів цінові рівні трохи підвищилися 7,9020/7,9070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом - 7,9058.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2565/68, до 12:00 звузився спред 0,2565/67. До закриття ціни досягли рівня 0,2564/65. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,8225 (- 0,1075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2665/1,2720. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0355/10,0460, до 12:00 ціни пішли вниз 10,0175/10,0300. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,0095/10,0220.