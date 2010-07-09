Фонд гарантування вкладів у червні збільшився на 2,7%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в червні збільшився на 2,7%, або на 76 млн. грн., і на 1 липня склав 2,874 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників у червні не змінилася і на 1 липня склала 171 банк, кількість тимчасових учасників - 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Укрпромбанк", "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-банк", "Причорномор'я", "Європейський банк розвитку і заощаджень".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році склали понад 2 млрд. грн. (сума банківських внесків - близько 927 млн. грн., з Держбюджету - 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п'яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2010 року складав 4,303 млрд. грн.