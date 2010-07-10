ВР схвалила зміни у структурі податкової міліції

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державну податкову службу в Україні» (щодо структури податкової міліції).

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект підтримали 238 народних депутатів із 435, зареєстрованих у сесійній залі.

Статтею 20 законопроекту визначено структуру податкової міліції, до складу якої належать: Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління внутрішньої безпеки ДПА України, підрозділи податкової міліції та слідчі підрозділи у складі відповідних органів державної податкової служби на місцях. Податкову міліцію очолює перший заступник голови ДПА України - начальник податкової міліції.

Водночас парламент не підтримав у першому читанні законопроект народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА (фракція НУ-НС) «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції». За дане рішення проголосували лише 142 народних депутата (при необхідних 226 – УНІАН) із 435, зареєстрованих у сесійній залі.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що на сьогодні рядовий працівник в податковій міліції одержує вищу зарплату, ніж командувач Сухопутних військ.

На його переконання, податкова міліція - це структура, створена «для репресій».