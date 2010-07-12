Утримання пунктів пропуску через кордон ляже на місцеві бюджети

У Сумській області 10 місцевих пунктів пропуску через державний кордон України будуть утримувати за рахунок територіальних громад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За словами заступника голови Сумської ОДА Олександра ЦУПРА, місцеві пункти пропуску мають бути передані на баланси районних, селищних рад, а також буде розроблено та затверджено місцеві програмі їхньої підтримки. Питання утримання пунктів пропуску будуть вирішені вже до вересня цього року.

Відповідною постановою Кабінету міністрів України передбачено будівництво та облаштування 26 місцевих пунктів пропуску на території Сумщини за рахунок місцевих бюджетів. На сьогодні споруджено 10 місцевих пунктів пропуску. Усі вони були створені у відповідь на звернення громадян, але до цього часу відповідальних за їх утримання органів не мали. Тому якщо у місцевих бюджетах не будуть виділені кошти на утримання цих пунктів пропуску їх доведеться закрити, зазначили в ОДА.