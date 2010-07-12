Міжбанк: котирування складають 7,9010-7,9085 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9010/7,9085 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2558/0,2561 грн./рубль, котирування по євро-гривні впали - 9,9470/9,9600 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2572/1,2574 дол./євро (п'ятниця, 9 липня, - 1,2697/1,2699 дол./євро).

У п'ятницю, 9 липня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9058 грн./дол.