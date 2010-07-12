Для ліквідації наслідків повені потрібно 300 млн. грн.

Колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що для ліквідації наслідків повеней і зсувів у Західній Україні та Одеській області необхідно близько 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

Н. ШУФРИЧ повідомив, що ситуація у районах повеней залишається складною. За його словами, необхідно близько 300 млн. грн. на ліквідацію наслідків повеней і зсувів.

Відповідаючи на питання журналістів про наслідки руйнування частини газопроводу на Прикарпатті у результаті зсуву, Н. ШУФРИЧ сказав, що вибуху на газопроводі не було, тому що він був відключений. Екс-міністр додав, що частина газопроводу дійсно була пошкоджена, але без серйозних наслідків.