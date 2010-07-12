Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 11 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,6% відучора і сьогодні складає 9,85/10,01 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,78-9,91 грн./євро, з продажу - у межах 9,97-10,03 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 липня трохи підвищився і сьогодні складає 0,2466/0,2560 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,87 грн./дол., курс продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора знизився на 0,6% і сьогодні складає 9,85 грн./євро, курс продажу - на 0,5%, до 10,00 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,91 грн./євро, з продажу - в межах 9,98-10,08 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 11 липня і сьогодні складає 0,2446 грн./рубль, продажу - без змін - 0,2557 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2500 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,85/7,93 грн., євро - 9,70/10,08 грн., рубль - 0,2250/0,2540 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,87/7,92 грн., євро - 9,70/10,15 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,87/7,905 грн., євро - 9,78/10,00 грн., рубль - 0,2500/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 липня, такий: гривні до долара США - 7,9038, до євро - 9,988032, до російського рубля - 0,25666.