Експерт: в Україні може настати криза державного боргу

За існуючих тенденціях нарощування внутрішнього державного боргу і масового надання державних гарантій криза державної заборгованості може наступити вже у 2011-2012 рр.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор аналітичної групи "Da Vinci AG" Анатолій БАРОНІН.

За його оцінкою, незважаючи на деяке зниження держборгу у другому кварталі 2010 р., з початку року спостерігається тенденція його збільшення на 3 %. При цьому, за словами А. БАРОНІНА, зростання держборгу обумовлене в основному перевищенням надходжень коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) над погашенням державного внутрішнього боргу.

Аналітик також зазначив, що бюджетна резолюція на 2011 р. передбачає граничний розмір держборгу на рівні 40% ВВП. "Виходячи з того, що за даними Міністерства фінансів України на початок 2010 р. прямий і гарантований держборг складав 34,6% ВВП, очікують, що до 2011 р. держборг наблизиться до позначки 80,7 млрд. дол.», - зазначив А.БАРОНІН.

За його словами, особливе занепокоєння викликає випуск ОВДП для погашення заборгованості з ПДВ на суму в 20 млрд. грн., що складає 56% усіх ОВДП, що є в обігу (без урахування паперів на балансі Нацбанку). "Ця емісія може негативно вплинути на динаміку зростання держборгу, сприяючи негативним тенденціям в середньостроковій перспективі", - сказав А.БАРОНІН. Водночас, на думку аналітика, ініціатива Президента про надання Національному банку України можливості використовувати золотовалютні резерви для погашення запозичень у міжнародних валютних організацій може уповільнити темпи зростання боргового навантаження.

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. ПДВ-облігації випустять на 17,7 млрд. грн., що складає 91% від 19,440 млрд. грн. - суми протермінованої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситимуть по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.