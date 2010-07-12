Експерт: проблема з відшкодуванням ПДВ призведе до втрат експортерів

Проблема з відшкодуванням ПДВ призведе до втрати експортерами понад 15% від заявленої суми.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор аналітичної групи "Da Vinci AG" Анатолій БАРОНІН.

Як сказав він, посилаючись на дані Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), на цей момент подано заявок на оформлення відшкодування ПДВ через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) всього на суму 17,7 млрд. грн. що складає 91% від загальної суми належного до відшкодування податку (19,4 млрд. грн.). "Цей показник свідчить про те, що більшість компаній, які очікують відшкодування ПДВ, песимістично оцінюють можливість повернення податку живими грошима і готові йти на неповне відшкодування шляхом продажу паперів на вторинному ринку", - наголосив А. БАРОНІН.

Відповідно до його прогнозу, в умовах гострої нестачі ліквідності і робочого капіталу компанії підуть на масовий продаж цінних паперів з дисконтом понад 15%.

За словами А. БАРОНІНА, дисконт може бути понижений, якщо уряд піде на випуск ПДВ-ОВДП траншами по 5-6 млрд. грн./міс. Водночас, за його словами, продаж паперів на вторинному ринку може чинити тимчасову негативну дію на котирування ОВДП, що є в обігу.