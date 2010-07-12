Експерт: АМК, КРУ та міліція не керуються законом

Антимонопольний комітет не керується законом про основні початки державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності.

Таку думку висловив юрист, керівник Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Дмитро ГАРНИЙ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

"Закон про АМК прописаний таким чином, що не відповісти на запит комітету, або неправильно відреагувати на спроби провести перевірки має чимало наслідків для підприємців", - зазначає юрист. За його словами, діяльність комітету виходить за рамки закону про основні початки держнагляду і контролю у сфері госпдіяльності. "Цим законом також не керується державне контрольно-ревізійне управління", - вважає він.

За словами Д. ГАРНОГО, міліціонери також є контролерами. "Проблема полягає у тому, що "силовики", правоохоронці, які згідно із законом покликані боротися зі злочинами і злочинністю, на практиці часто дублюють роботу контролюючих органів, виконують невластиву для них функцію, - говорить він. Якщо міліція приходить на підприємство з перевіркою, то ця перевірка має бути пов'язана з перевіркою яких-небудь фактів про злочини, які надішли до міліції. Якщо ж перевіряють такі речі як куточки споживача, статус працівників - оформлені вони або ні, дотримання заходів пожежної безпеки, то міліція у такому разі виконує невластиві їй функції і таким чином перевищує повноваження, заявляє юрист. "Але такі перевірки у нас - явище дуже поширене", - акцентував Д. ГАРНИЙ.

Також він критикує дії уповноважених органів з виявлення фактів виплати заробітних плат працівникам на підприємствах "у конвертах".

Окрім того, експерт нагадав, що законом 2275 - VI від 20 травня 2010 р. були внесені зміни до закону про державну податкову службу і податківцям надали екстраординарні повноваження з проведення перевірок підприємств і підприємців у цій сфері. "У законі передбачений окремий вид (позачергових - УНІАН) перевірок (щодо виявлення фактів виплати зарплат працівникам "в конвертах" - УНІАН). А конкретних способів проведення цих перевірок, порядку, прав контролерів, обмеження цих прав немає", - говорить юрист. За його словами, податківцям було надано право проводити перевірки без попередження, без обмежень з боку підприємців.

За словами експерта, у цьому законі не прописаний механізм проведення таких перевірок, що суперечить ч. 2 ст. 19 Конституцій, де вказується, що контролююча особа діє у рамках закону тільки у тому випадку, якщо його дії передбачені законодавством.