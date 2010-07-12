Міжбанк: торги закрилися на рівні 7,9030/7,9055 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9010/7,9085 грн./дол., на 12:00 звузився спред 7,9030/7,9060 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9030/7,9055 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,9038 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2561 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2561/0,2562 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становить 30,8474 рублів за долар (+0,0249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2550/1,2645 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9470/9,9600 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 9,9340/9,9440 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 9,9320/9,9410 грн./євро.