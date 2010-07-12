Негативне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося на 8,3%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-травні 2010 року становило 2 млрд. 100,3 млн. дол., що на 8,3% менше, ніж у січні-травні 2009 року (2 млрд. 290,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-травні п.р. експорт товарів становив 18 млрд. 769 млн. дол. (на 31,4% більше від показника за січень-травень 2009 року), імпорт – 20 млрд. 869,3 млн. дол. (на 25,9% більше). Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 (у січні-травні 2009 року – 0,86).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 200 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-травнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 27,5% до 30,9%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 4,3% до 7,3%, механічних машин – з 6,2% до 6,5%, руд, шлаків і золи – з 3% до 4,2%, залізничних і трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – з 2,1% до 4,1%, жирів і масел тваринного або рослинного походження — з 4,9% до 5,4%.

Водночас зменшилася частка зернових культур – з 9,7% до 5,4%, електричних машин – з 5% до 4,4%, виробів з чорних металів – з 5,7% до 3,6%, добрив – з 2,7% до 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – з 3,9% до 5,3%, полімерних матеріалів, пластмас – з 4% до 4,5%, чорних металів – з 2,3% до 3,2%, руд, шлаків і золи – з 1,8% до 2,9%.

Разом з тим зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 35% до 32,5%, механічних машин – з 8,4% до 7,2%, фармацевтичної продукції — з 4,2% до 4%.

За даними Держкомстату, у травні 2010 року експорт товарів збільшився проти травня 2009 року на 44,7% і становив 4 млрд. 211,5 млн. дол., імпорт – на 38,1%, до 4 млрд. 425,5 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у травні становило 214 млн. дол., проти 293,7 млн. дол. у травні 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 рази – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.