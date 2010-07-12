Королевська: Україна одержала «машину державного рекету»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що з приходом нової влади замість поліпшення життя громадян Україна одержала «машину державного рекету, яка знімає три шкури з підприємців і вичавлює останні соки з бізнесу».

Про це депутат заявила в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Підсумки політичного сезону я б охарактеризувала такими словами – суєта, мишача метушня і невиправдані очікування», - сказала голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

На її думку, «країна справді прийшла в рух. Питання тільки, в якому напрямі?». «Сьогодні говорять про те, що настала політична стабільність, збудовано вертикаль влади. Проте виникає питання, що одержали люди? Чи поліпшена їх якість життя? Ні, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Натомість ми одержали машину державного рекету, яка знімає три шкури з підприємців і вичавлює останні соки з бізнесу».

Підбиваючи підсумки роботи Верховної Ради, народний депутат відзначила, що на сесії, що завершується, прийнято близько 600 законодавчих актів. Проте до поліпшення життя простих громадян ця законотворча робота не призвела. «Верховна Рада і правляча коаліція перейшли від якості законопроектів, що приймаються, до кількості», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Однак головним підсумком політичного сезону глава парламентського Комітету вважає прощання з ілюзіями. «Дай людині владу, і ти побачиш, на що вона здатна. Нинішня влада замість реальних реформ запропонувала суспільству їх імітацію», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона навела приклад виборів, що нещодавно пройшли у Великій Британії, де, прийшовши до влади, новий прем`єр-міністр негайно вніс до парламенту пакет законопроектів, які відповідають його передвиборним обіцянкам.

«У нас же 4 місяці депутати очікували на реформаторські закони від уряду і одержали проект Податкового кодексу, який здатний під корінь знищити підприємництво в країні, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тут представники віце-прем`єра ТІГІПКА говорять, що це була свідома провокація. Я вважаю, що не можна над людьми, над підприємцями ставити досліди, як над кроликами».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що влада зобов`язана показати людям здорові послідовні реформи, які реально можуть сприяти поліпшенню якості життя громадян України.